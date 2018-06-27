Рыспаев: в предстоящем сезоне у меня в планах забросить более 10 шайб

Защитник «Барыса» Дамир Рыспаев рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона и поставил цель на чемпионат-2018/19.



«С начала 2018-го я вернулся в «Барыс» и играю в качестве защитника. Был продлён контракт, и я намереваюсь продолжать играть за свою родную команду, ставя себе цели и ранги выше. В этом сезоне в планах забить более 10 шайб. Что насчёт драк, то запрета на них нет, в целом в хоккее это нормально, но только когда уместно. Буду играть, буду защищать и радовать свою команду и болельщиков.



Считаю, что ХК «Барыс» является лучшим проектом в спортивной индустрии Казахстана. Также мы можем называть себя элементом казахстанского брендинга. Немаловажным фактором стоит отметь и вовлечение нашего народа в спорт, игру, определённого вида сплочения. Заочно знаком с новым тренером. Предстоит официальное знакомство команды с тренером к концу лета. Думаю, как профессионал своего дела, он себя уже рекомендовал», — цитирует Рыспаева Forbes.kz.

«Барыс» заключил новый контракт с Дамиром Рыспаевым