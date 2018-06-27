Рутерфорд: обмен Шири и Ханвика из «Пингвинз» — часть системы с потолком зарплат

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал обмен, в результате которого «Баффало Сэйбрз» получил защитника Мэтта Ханвика и нападающего Конора Шири, а «Пингвинз» — выбор в четвёртом раунде драфта 2019 года.

«Шири был частью нашей команды, когда мы завоёвывали Кубок Стэнли. Благодарим его за то, что он сделал для «Пингвинз». Случившийся обмен – часть системы с потолком зарплат, где нужно идти на такие меры, чтобы иметь возможность подписывать необходимых игроков. Наш приоритет в это межсезонье — подписать ещё одного защитника», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.