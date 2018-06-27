«Баффало» выменял у «Питтсбурга» Шири и Ханвика на драфт-пик

Клубы НХЛ «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз» произвели обмен, информирует инсайдер TSN Даррен Дрегер.



«Баффало» в результате сделки получил защитника Мэтта Ханвика и нападающего Конора Шири. «Пингвинз» взамен приобрели выбор в четвёртом раунде драфта 2019 года.



26-летний Шири в минувшем сезоне провёл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт 30 (18+12) результативных баллов. В 12 играх плей-офф он сделал две результативные передачи.



33-летний Ханвик в минувшем сезоне провёл 42 матча регулярного чемпионата и не выходил на лёд в плей-офф. На его счету 10 (4+6) очков.

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