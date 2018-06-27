Никита Кучеров поздравил Мартина Сен-Луи с включением в Зал славы НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поздравил легендарного форварда «молний» Мартина Сен-Луи с включением в Зал славы Национальной хоккейной лиги.

«Мартин, поздравляю с номинацией на вхождение в Зал славы. Учиться и играть с тобой было привилегией. Ты был настоящим лидером на льду и вне его. Слова не могут описать, насколько сильно ты помог мне в становлении как хоккеиста в первые годы моей карьеры в НХЛ», — написал Кучеров в своём «твиттере».

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