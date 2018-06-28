«Питтсбург» близок к подписанию нового контракта с форвардом Райаном Шиэном

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд рассказал, что клуб близок к подписанию нового контракта с нападающим Райли Шиэном.



«Конечно, приоритетом для нас является подписание защитника, но важен баланс во всех линиях. Сейчас мы близки к подписанию контракта с Райли Шиэном», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Шиэн в минувшем сезоне перешёл в «Питтсбург» из «Детройт Ред Уингз». В составе «пингвинов» центральный нападающий 73 матча регулярного чемпионата, набрав 32 (11+21) очка. В плей-офф он добавил 3 (1+2) результативных балла в 12 встречах.

Сегодня, 27 июня, «Питтсбург» обменял в «Баффало» защитника Мэтта Ханвика и нападающего Конора Шири, освободив место под потолком зарплат.