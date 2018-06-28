«Рейнджерс» готовы рассмотреть вариант возвращения в команду Рика Нэша

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон заявил, что будет думать о возвращении в команду защитника Ника Холдена и нападающего Рика Нэша. Оба хоккеиста в дедлайн минувшего сезона покинули «синеурбашечников» и перешли в «Бостон Брюинз».

«На данный момент могу сказать, что встречусь с этим игроками, чтобы посмотреть, чего они хотят», — цитирует Гортона Hockey Sverige.

31-летний Холден в 55 матчах регулярного сезона-2017/18 за «Рейнджерс» забросил 3 шайбы и сделал 9 результативных передач, в 18 играх «регулярки» за «Брюинз» он набрал 5 (1+4) очков. В плей-офф канадский игрок принял участие только в 2 матчах, сделав 1 голевую передачу.

34-летний Нэш являлся ассистентом капитана в «Рейнджерс». До обмена в «Бостон» он забросил 18 шайб и 10 раз ассистировал партнёрам в 60 играх регулярного чемпионата. За «мишек» опытный форвард набрал 6 (3+3) очков в 11 матчах гладкого чемпионата и добавил ещё 5 (3+2) баллов в 12 играх плей-офф.