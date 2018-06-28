Юксеев: после подписания контракта со СКА было ощущение, будто выиграл Олимпиаду

Защитник СКА Александр Юксеев прокомментировал заключение двустороннего контракта с клубом.

«Я живу в Петербурге более 13 лет, поэтому, когда поступило предложение из СКА, не стал долго раздумывать, так как хотелось играть дома. Несмотря на то что я родился в Екатеринбурге, считаю Питер своим домом. Здесь живёт моя семья, мы ждём второго ребенка, поэтому я рад играть в Петербурге. Можно сказать, что не раздумывал совсем – согласился сразу, потому что других предложений я даже не рассматривал. СКА на данный момент – самый престижный клуб России. Здесь хотят играть все. Когда подписал контракт и появилась информация в СМИ, стало поступать очень много звонков с поздравлениями. Было такое ощущение, будто выиграл Олимпийские игры», — цитирует Юксеева официальный сайт ВХЛ.