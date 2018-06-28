Шапиро — о работе в Беларуси: пьяные хоккеисты скатывались по ступенькам

Экс-председатель Федерации хоккея Беларуси Семён Шапиро рассказал, с чем ему приходилось встречаться во время работы на должности.



«Ещё год назад ходили разговоры о специфике работы Дэйва Льюиса. У него был трёхлетний контракт, который заключил не я. В случае разрыва нам пришлось бы выплатить ему всю оставшуюся зарплату. Это очень большие деньги. Расторгнуть договор я не мог, хотя, возможно, и следовало.



По контракту Льюис обязан был находиться в Беларуси всего 100 дней. Я неоднократно с ним общался, просил чаще бывать в стране, заниматься развитием молодых хоккеистов вместе с местными тренерами. Предупреждал Дэйва, что, если он не будет плотнее работать с нашими игроками, это может плохо закончиться, но разговоры ни к чему не привели. У нас нет 500 тыс. хоккеистов, поэтому нужно заботиться о каждом талантливом игроке. Мне говорили, что Дэйв — настоящий профессионал. Но при этом видно, что мотиватор из Льюиса слабый.

Были случаи, когда хоккеисты приезжали в состоянии алкогольного опьянения. О чём можно говорить, если однажды команда возвращалась после матча с Латвией и пьяные игроки скатывались по ступенькам со второго этажа на первый. Им платят, как взрослым, а играют и ведут они себя, словно дети», — цитирует функционера «Прессбол».