Байлсма — о месте ассистента в «Детройте»: не думаю о посте главного тренера

Дэн Байлсма, ставший ассистентом главного тренера «Детройт Ред Уингз» Джеффа Блэшилла, прокомментировал своё назначение. Напомним, Байлсма — обладатель Кубка Стэнли в роли главного тренера «Питтсбург Пингвинз».



«Будет ли для меня проблемой работа ассистентом после стольких лет работы главным тренером? Хороший вопрос. Но я смотрю на эту ситуацию под другим углом. Я всегда считал, что главный тренер должен общаться с журналистами, представлять команду, принимать окончательное решение. А всё остальное является результатом совместной работы. У каждого тренера есть свой круг обязанностей. Меня это полностью устраивает. Я знаю, кто такой Джефф, знаю, какой он тренер. И меня радует, что я буду работать с ним.



Хочу ли я снова быть главным тренером? Я занял это место, не думая об этом. Я просто хочу работать с хорошими людьми, хочу быть в хорошем клубе. Я хочу находиться рядом с теми, с кем можно идти в бой, биться за победу. Так я смотрю на этот шанс», — цитирует Байлсму официальный сайт лиги.



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