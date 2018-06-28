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А. Свечников: стараюсь не думать о больших ожиданиях «Каролины»

А. Свечников: стараюсь не думать о больших ожиданиях «Каролины»
Хоккей / НХЛ

Российский нападающий системы клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников поделился впечатлениями от первой тренировки с новой командой.

«Я чувствовал себя немного нервозно, потому что я здесь новичок. От меня многого ждут? Я об этом просто стараюсь не думать. Я просто усердно работаю и концентрируюсь на хоккее.

По стилю я похож на Уилера или Хоссу? Эти ребята умеют играть в углах и обладают хорошим броском. Мой стиль игры похож на их. Я могу играть в силовой манере и наслаждаюсь игрой в большинстве и меньшинстве», — цитирует Свечникова официальный сайт лиги.

Кто такой Андрей Свечников. Гений или не всё так просто?
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