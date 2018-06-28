На драфте CHL было выбрано 15 россиян

Завершился импорт-драфт CHL — Канадской хоккейной лиги, сильнейшей молодёжной лиги Северной Америки. На нём было выбрано 15 российских хоккеистов, это больше, чем у любой другой страны. Напомним, на импорт-драфте запрещено выбирать игроков из Северной Америки.
7-й номер: Берестнёв (н) (Вальд`Ор);
10-й: Князев (з) (Чикутими);
15-й: Просветов (в) (Сагино);
17-й: Зайцев (н) (Ред-Дир);
22-й: Лихачёв (н) (Гатино);
27-й: Постнов (з) (Норт-Бэй);
31-й: Сергеев (н) (Квебек);
37-й: Сердюк (н) (Викториявилль);
42-й: Гуськов (н) (Лондон);
47-й: Алхимов (н) (Реджайна);
48-й: Жуков (в) (Бэрри);
50-й: Арбузов (з) (Спокейн);
92-й: Подкользин (н) (Тайгерс);
97-й: Абрамов (н) (Викториявилль);
107-й: Седов (з) (Реджайна).
20 русских на драфте НХЛ! Такого не было 14 лет
Среди них внук Билялетдинова.