На драфте CHL было выбрано 15 россиян

Завершился импорт-драфт CHL — Канадской хоккейной лиги, сильнейшей молодёжной лиги Северной Америки. На нём было выбрано 15 российских хоккеистов, это больше, чем у любой другой страны. Напомним, на импорт-драфте запрещено выбирать игроков из Северной Америки.



7-й номер: Берестнёв (н) (Вальд`Ор);

10-й: Князев (з) (Чикутими);

15-й: Просветов (в) (Сагино);

17-й: Зайцев (н) (Ред-Дир);

22-й: Лихачёв (н) (Гатино);

27-й: Постнов (з) (Норт-Бэй);

31-й: Сергеев (н) (Квебек);

37-й: Сердюк (н) (Викториявилль);

42-й: Гуськов (н) (Лондон);

47-й: Алхимов (н) (Реджайна);

48-й: Жуков (в) (Бэрри);

50-й: Арбузов (з) (Спокейн);

92-й: Подкользин (н) (Тайгерс);

97-й: Абрамов (н) (Викториявилль);

107-й: Седов (з) (Реджайна).

20 русских на драфте НХЛ! Такого не было 14 лет Среди них внук Билялетдинова.