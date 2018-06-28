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Брэндон Боченски может возобновить карьеру и вернуться в «Барыс»

Брэндон Боченски может возобновить карьеру и вернуться в «Барыс»
Хоккей / КХЛ

Как сообщает Шайба.kz, нападающий Брэндон Боченски может возобновить игровую карьеру и вернуться в астанинский «Барыс». Напомним, форвард завершил карьеру из-за последствий травм.

По информации издания, бывший капитан «Барыса» приступает к индивидуальным тренировкам и пройдёт учебно-тренировочные сборы с командой. Если по их результатам он сумеет набрать необходимую форму, то будет играть в предстоящем сезоне КХЛ. В ином случае будет рассматриваться вариант включения Брэндона Боченски в тренерский штаб Андрея Скабелки.

В Астане 36-летний хоккеист провёл семь лет, за которые он отыграл 399 матчей, в которых набрал 397 (160+237) очков. На счету Боченски также выступления за сборную Казахстана.

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