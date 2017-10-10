Васильченко: злого намерения ударить Боченски в голову не было, потом извинился

Защитник новокузнецкого «Металлурга» Алексей Васильченко поделился воспоминаниями о своём силовом приёме против форварда «Барыса» Брэндона Боченски, после которого тот вскоре завершил игровую карьеру.



«Злого намерения у меня, конечно, не было. Я ранее играл в „Барысе“ и очень хорошо его знаю. Но на поле друзей нет. Боченски играет в одной команде, я — в другой. В том эпизоде я просто хотел применить силовой приём, а Брэндон в этот момент нагнул голову. Получилось, что своим плечом ударил его в голову. Но это хоккей, контактный вид спорта.



Я после игры подошёл, извинился. Неприятно себя чувствовал, что нанёс человеку травму. Это была предпоследняя игра чемпионата. Знаю, что в этой игре меня просматривали в сборную Казахстана и „Барыс“. Но так, видимо, было суждено. Так получилось. Игровой момент. Специально разбежаться и ударить в голову — такого, конечно, не было. Редкий хоккеист, думаю, скажет, что он специально хотел ударить соперника по голове», — цитирует игрока официальный сайт «Металлурга».

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