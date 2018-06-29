Нападающий «Торонто» Леонид Комаров может продолжить карьеру в «Рейнджерс»

Как сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта, финский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Леонид Комаров близок к заключению многолетнего контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс». По информации журналиста, о сделке может быть объявлено уже 1 июля.

Бывший нападающий московского «Динамо» провёл в НХЛ последние пять сезонов, выступая в стане «кленовых листьев». 1 июля он может выйти на рынок свободных агентов, по истекающему контракту с «Торонто» Комаров зарабатывал $ 2,950 млн.

В минувшем сезоне 31-летний форвард забросил 7 шайб и сделал 12 результативных передач в 74 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф на счету Комарова 0 очков в 2 матчах. Финский нападающий пропустил большую часть игр розыгрыша Кубка Стэнли из-за травмы.

Главный клубный инсайдер «Рейнджерс» Рик Карпиниелло утверждает, что генеральный менеджер клуба Джефф Гортон ведёт многочисленные переговоры с игроками, которые выходят на рынок, и информация о договорённости с Комаровым на данный момент является не более чем слухом.