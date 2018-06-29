TSN: Якупов востребован в НХЛ, у некоторых клубов есть варианты намного хуже

Обозреватель канадского портала TSN Трэвис Йост поделился мнением относительно будущего нападающего Наиля Якупова, который не получил от «Колорадо Эвеланш» квалификационного предложения о контракте и может выйти на рынок свободных агентов.

«Якупов, без сомнения, был далеко не так хорош, как другие первые номера драфта. Обычно первый номер может полностью изменить направление развития клуба на ближайшее десятилетие — посмотрите на Сидни Кросби, Патрика Кейна, Стивена Стэмкоса или Коннора Макдэвида. Якупов тоже изменил направление «Эдмонтон Ойлерз», но не в хорошем смысле. Он играл там четыре сезона, каждый из которых был хуже предыдущего.

В «Сент-Луисе» его результативность не улучшилась, а однолетний контракт с «Колорадо» означал последнюю битву для игрока, который ещё несколько лет назад считался единственным настоящим талантом на драфте. За шесть сезонов Якупов превратился из суперзвезды, изменяющей направление развития клуба, в хоккеиста, которого вот-вот могут вытеснить из лиги. Нет сомнений, что мы переоценили его способности несколько лет назад, но возможно ли, что мы недооцениваем Наиля сейчас?

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Якупов в «Колорадо» получал мало игрового времени, редко выходил в большинстве, но был продуктивен в зоне атаки. В своём третьем звене он генерировал броски по воротам. За те минуты, которые ему предоставляли, он отлично справлялся с задачей. Его недостатки известны — он не любит обороняться, не набирает большого количества очков, а его нынешняя ситуация вряд ли предполагает, что Наиль способен сделать серьёзный шаг вперёд. Тем не менее в той роли, в которой он был в прошлом сезоне — форвард третьего звена, — он будет вполне доступен и востребован в лиге. По крайней мере у команд, которым нужна подпитка в глубине состава, есть варианты намного хуже», — отмечает Йост.