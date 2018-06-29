Опубликован план предсезонной подготовки «Сибири»

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги представил план предсезонной подготовки «Сибири» к новому сезону КХЛ, который начнётся 1 сентября 2018 года.

Новосибирцы выходят из отпуска 13 июля, до 31 июля команда будет тренироваться в Новосибирске.

1–4 августа – учебно-тренировочный сбор в Минске, на это время запланированы два контрольных матча: 2 августа — с минским «Динамо», 3 августа — с «Юностью».

4–12 августа – учебно-тренировочный сбор в Валкеакоски (Финляндия), на это время запланированы три контрольных матча: 6 августа (соперник уточняется), 8 августа — с «Йокеритом», 10 августа — с ХПК.

13–21 августа – учебно-тренировочный сбор в Новосибирске.

20 августа – контрольный матч с новокузнецким «Металлургом» в Новокузнецке.

23–26 августа – участие в Турнире памяти Ромазана в Магнитогорске.

28–31 августа – тренировочный сбор в Новосибирске.