Самсонов: если бы не чувствовал себя готовым к НХЛ, не приехал бы в «Вашингтон»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов, принимающий участие в проходящем лагере развития для молодых игроков, поделился своими впечатлениями от переезда в Северную Америку.



«Я немного волнуюсь, потому что это будет мой первый сезон вдали от дома. Я покинул своих друзей и семью, но считаю, что это будет хороший шаг для моей карьеры. Я беспокоюсь о следующем сезоне, но это хорошее беспокойство. Я хочу кое-что доказать и себе, и людям, которые верили в меня, и позволили приехать сюда, в «Вашингтон». Я настроен позитивно, поэтому хочу как следует подготовиться. Признаюсь честно, английский язык мне пока даётся с трудом, но я сам виноват — не учил его раньше. Буду серьёзно работать над этим, чтобы к началу сезона всё понимать.



Если бы я не чувствовал себя готовым к НХЛ, я бы не приехал сюда. Я понимаю, что мне ещё есть чему поучиться и я готов это делать. Сейчас я чувствую себя уверенно и хочу попасть в состав «столичных», — приводит слова Самсонова Washington Post.

В «Вашингтон» едет русский вратарь. Самсонов пойдёт по пути Василевского? У этих ребят много общего.