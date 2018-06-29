Колциг: Самсонов явно начнёт сезон в АХЛ, это необходимо парню из Европы

Известный в прошлом голкипер, а ныне тренер «Вашингтон Кэпиталз» по развитию вратарей Олаф Колциг прокомментировал шансы Ильи Самсонова попасть в основной состав «столичных» в сезоне-2018/19.



«Самсонов явно начнёт сезон в «Херши Бэарз». Для парней из Европы просто необходима адаптация и корректировка. Одно дело, когда ты просто пытаешься перейти во взрослый хоккей из молодёжного или колледжа, и другое — когда ты меняешь страну, это культурный шок. Он пытается справиться, но ему приходится иметь дело с давлением. Думаю, что выступление в АХЛ будет для него отличной возможностью адаптироваться на льду и за его пределами, чтобы он смог играть в НХЛ», — приводит слова Колцига Washington Post.



Ожидается, что сменщиком основного голкипера «Вашингтона» Брэйдена Холтби в предстоящем сезоне будет Финикс Копли.

В «Вашингтон» едет русский вратарь. Самсонов пойдёт по пути Василевского? У этих ребят много общего.