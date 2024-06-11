Голевой пас Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» во втором матче кряду

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В Санрайзе проходил второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1.

Счёт в матче в первом периоде открыл защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм. Далее последователи четыре безответные шайбы хозяев. Сначала в их составе отличился Нико Миккола, затем дубль в свой актив записал Эван Родригес, позже ещё одну шайбу забросил Аарон Экблад (в пустые ворота), установив окончательный счёт встречи.

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский совершил по ходу матча 18 спасений.

Таким образом, благодаря сегодняшней победе «Флорида» упрочила преимущество в серии. «Пантеры» ведут со счётом 2-0.

Напомним, следующая встреча состоится в Эдмонтоне 14 июня и начнётся в 3:00 мск.