«Лос-Анджелес» заплатит Дрю Даути $ 88 млн за восемь лет

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути согласовал новое соглашение с «королями» на восемь лет. Как сообщает североамериканский инсайдер Боб Маккензи, 28-летний хоккеист будет получать за сезон около $ 11 млн.



Нынешний восьмилетний контракт Даути, подписанный 29 сентября 2011 года, действует ещё год и завершится после сезона-2018/19. Новое соглашение вступит в силу с начала сезона-2019/20.



Хоккеист установил личный рекорд в минувшем сезоне, набрав 60 (10+50) очков. Даути был выбран «Кингз» под вторым номером на драфте 2008 года. В НХЛ он играл только за «Лос-Анджелес», набрав 422 (102+320) очка в 770 матчах. В 2016 году защитник был награждён призом Норриса и является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012 и 2014).



Отметим, что 35-летний Илья Ковальчук, подписавший трёхлетний контракт с «королями», будет получать $ 6,25 млн в год.

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