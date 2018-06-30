Лучший вратарь КХЛ сезона-2008/09 Гелашвили перейдёт в «Иртыш»

Как сообщает Шайба.kz, российский голкипер Георгий Гелашвили перейдёт в казахстанский хоккейный клуб «Иртыш».



В прошлом сезоне 34-летний хоккеист выступал за карагандинскую «Сарыарку», в составе которой сыграл 35 матчей. Ранее вратарь защищал цвета ханты-мансийской «Югры», нижегородского «Торпедо», магнитогорского «Металлурга», ярославского «Локомотива», челябинского «Трактора» и карагандинского «Казахмыса». В сезоне-2008/09 Гелашвили был признан лучшим вратарём Континентальной хоккейной лиги. На счету голкипера две игры за сборную России.

