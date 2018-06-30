«Детройт» может вернуть нападающего Томаса Ванека

Австрийский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Томас Ванек может продолжить карьеру в «Детройт Ред Уингз», информирует инсайдер Даррен Дрегер в своём «твиттере».

Ванек выступал за «Детройт» в сезоне-2016/17. В минувшем чемпионате Томас успел поиграть за «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс». В общей сложности он сыграл в 80 матчах регулярного чемпионата, набрав 56 (24+32) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф он сыграл за «Коламбус» в шести встречах, набрав 2 (1+1) результативных балла.