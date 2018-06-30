«Виннипег» обменял Чейза Де Лео в «Анахайм» на Ника Кердилеса

Клубы НХЛ «Виннипег Джетс» и «Анахайм Дакс» произвели обмен нападающими.

В результате сделки «Виннипег» получил 24-летнего Ника Кердилеса, который большую часть минувшего сезона провёл в АХЛ в клубе «Сан-Диего». В 49 матчах регулярного чемпионата он набрал 34 (15+19) очка. В НХЛ за «Анахайм» сыграл две встречи, результативными действиями не отметившись.

В стан «Дакс» перешёл 22-летний Чейз Де Лео, который за последние три сезона провёл два матча в НХЛ. В минувшем сезоне он выступал в АХЛ за клуб «Манитоба», в 69 матчах регулярного чемпионата набрав 35 (12+23) баллов. В плей-офф Чейз добавил 8 (2+6) очков в девяти встречах.