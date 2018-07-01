Ван Римсдайк подпишет 5-летний контракт с «Флайерз» на сумму $ 35 млн

Форвард Джеймс ван Римсдайк близок к возвращению в стан «Филадельфии Флайерз», сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.

Речь идёт о 5-летнем соглашении со средней зарплатой $ 7 млн в год.

«Лётчики» выбрали игрока на драфте в 2007 году под общим вторым номером. Напомним, что в июне 2012 года «Флайерз» обменяли его в «Торонто» на Люка Шенна.

В минувшем сезоне ван Римсдайк набрал 54 (36+18) очка в 81 матче регулярного чемпионата за «Лифс», установив личный рекорд по заброшенным шайбам. В плей-офф добавил 4 (3+1) очка в 7 матчах.

Всего в НХЛ 29-летний игрок провёл 609 матчей, в которых набрал 393 (201+192) очка.