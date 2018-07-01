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Лидстрём: на разминки с футбольными мячами всю НХЛ подсадил Игорь Ларионов

Лидстрём: на разминки с футбольными мячами всю НХЛ подсадил Игорь Ларионов
Хоккей / НХЛ

Легендарный шведский защитник Никлас Лидстрём рассказал, как двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов пристрастил хоккеистов «Детройт Ред Уингз» к предматчевой разминке с футбольным мячом, а потом этот тренд подхватила вся НХЛ.

«Игорь хотел играть в футбол всё время. До их с Фетисовым прихода в «Детройт» мы пробовали, но сказать, что это пользовалось большой популярностью, нельзя. А Ларионов — подсадил, и участвовать стало человек 15. Играли в два касания. Вначале кое-кто в основном отправлял мяч в стену. А потом желающих стало столько, что пришлось выйти за пределы раздевалки», — рассказал Лидстрём в интервью официальному сайту НХЛ.

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