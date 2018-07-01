Худобин рассказал, что советовался с Радуловым перед переходом в «Даллас»

Голкипер Антон Худобин рассказал, что его решению перейти в «Даллас Старз» поспособствовал российский нападающий команды Александр Радулов.

«Худобин сейчас находится в Сибири и пообщался со СМИ только по телефону. У него там полвторого ночи, и он только закончил смотреть матч чемпионата мира по футболу, где сборная России выиграла у испанцев. Антон сказал, что Александр Радулов поспособствовал его решению перейти в «Даллас», — написал в своём «твиттере» журналист The Athetic Шон Шапиро.

Изданию Blackout Dallas Худобин заявил, что принял решение выбрать «Даллас» в первую очередь из-за возможности выигрывать, финансовый вопрос для него был на втором месте.

Отметим, в год россиянин будет зарабатывать $ 2,5 млн. Таким образом, за два сезона в «Далласе» Худобин получит $ 5 млн.