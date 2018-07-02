«Миннесота» объявила о переходе Фера, Брауна и ещё четырёх игроков

«Миннесота Уайлд» объявила о подписании контрактов с шестью игроками – вратарём Эндрю Хэммондом, защитниками Мэттом Бартковски и Грегом Патерином и форвардами Эриком Фером, Мэттом Хендриксом и Джей Ти Брауном.

30-летний Хэммонд получил однолетний двусторонний контракт с зарплатой $ 650 тыс. на уровне НХЛ и $ 300 тыс. в АХЛ. Минувший сезон он провёл в «Колорадо Эвеланш»

28-летний Патерин заключил контракт на три года с зарплатой $ 2,25 млн. Последний сезон он провёл в «Даллас Старз» и набрал 13 (1+12) очков в 73 матчах регулярного сезона.

30-летний Бартковски перебрался в «Миннесоту» из «Калгари Флэймз», где в минувшем сезоне он сделал 3 результативные передачи в 18 играх «регулярки». По своему контракту игрок заработает $ 650/350 тыс. на уровне НХЛ/АХЛ.

32-летний Фер подписал соглашение на один год и $ 1 млн. В минувшем чемпионате он выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс», в общей сложности набрав 6 (4+2) очков в 28 матчах регулярного сезона и плей-офф.

37-летний Хендрикс в сезоне-2017/18 защищал цвета «Виннипег Джетс». Он сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате, заработав 13 (5+8) баллов. В плей-офф он не набрал очков в 5 матчах. Его контракт с «Уайлд» рассчитан на один год и $ 700 тыс.

27-летний Браун начинал последний сезон в «Тампа-Бэй Лайтнинг», а завершал в «Анахайм Дакс». Его соглашение заключено на два года, за каждый из которых он заработает по $ 687,5 тыс.