Бывший нападающий «Эдмонтона» Ииро Пакаринен стал игроком «Магнитки»

Финский форвард Ииро Пакаринен и магнитогорский «Металлург» заключили однолетний односторонний контракт, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

26-летний хоккеист в минувшем чемпионате НХЛ защищал цвета «Эдмонтон Ойлерз». Он принял участие в 39 играх, сумев записать в свой актив 3 (2+1) очка при показателе полезности "+1" и 6 минутах штрафного времени. В среднем финский игрок проводил на льду около 10 минут за игру. В чемпионате АХЛ он забросил 9 шайб и сделал 4 голевые передачи в 18 матчах при полезности «+3».

Всего за четыре сезона в НХЛ Пакаринен принял участие в 135 матчах, в которых забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач при полезности «-12».

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