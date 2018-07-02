Фанаты «Айлендерс» жгут свитера бывшего капитана команды Джона Тавареса

Болельщики «Нью-Йорк Айлендерс» начали сжигать игровые джерси бывшего капитана команды Джона Тавареса. Таким образом фанаты клуба из Нью-Йорка выражают недовольство решением 27-летнего форварда продолжить карьеру в «Торонто Мэйпл Лифс».

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За нью-йоркцев Таварес выступал с 2009 года, когда был выбран ими под первым номером на драфте. В минувшем сезоне он набрал 84 (37+47) очка в 82 матчах регулярного чемпионата за «Айлендерс».

Календарь матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19.

На пресс-конференции, посвящённой подписанию семилетнего контракта с «Торонто», отвечая на вопрос о своей предыдущей команде, «Нью-Йорк Айлендерс», Джон говорил дрожащим голосом и с трудом сдерживал эмоции.