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Торторелла — Джонсону: нельзя опускать клуб, который только и помогал тебе

Торторелла — Джонсону: нельзя опускать клуб, который только и помогал тебе
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла обрушился с критикой на бывшего защитника команды Джека Джонсона, который после переход в «Питтсбург Пингвинз» сказал, что хотел оказаться в команде с «победной культурой».

«Всё, что я знаю, — это то, что вся организация «Коламбуса»: юристы, руководство, тренеры, игроки – делали всё, чтобы помогать Джеку. С его стороны это полная глупость. Никто не хочет, чтобы с ним или его семьёй случилось что-то плохое. Мы желаем ему всего наилучшего. Но такие заявления – это очень плохо. Нельзя опускать команду, которая только и делала, что помогала тебе.

Я пытался связаться с ним, но почему-то у него не нашлось возможности мне перезвонить. Мы все знаем, что за проблемы были у Джека, об этом много писали. Мы всегда пытались помогать ему», – цитирует Тортореллу The Score.

Ранее Торторелла обрушился с критикой на генерального менеджера «Пингвинз» Джима Рутерфорда.

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