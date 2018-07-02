Савилов: в перспективе минское «Динамо» вряд ли будет базовым клубом для сборной

Новый председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов ответил на вопрос о том, будет ли минское «Динамо» позиционироваться в качестве базового клуба сборной.



«Ситуация изнутри видна многим. Мы начнём с продолжения, может быть, не очень популярных в хоккейном мире изменений, которые были запущены предыдущим руководством. Самая большая боль – это отношения с минским «Динамо». Все задаются вопросом – это базовый клуб сборной или коммерческий проект, поэтому первостепенная задача – увеличить КПД взаимодействия до максимального предела. Нужно, чтобы «Динамо» собирало полные трибуны, и в своё время максимально служило бы интересам национальной команды.



Мы должны найти компромиссное решение. «Динамо» может готовить хоккеистов для того, чтобы они в дальнейшем поехали играть в ЦСКА или «Вашингтон». Для того, чтобы человек из одной тройки с Александром Овечкиным приехал в сборную страны. Так же как Владимир Цыплаков приезжал в сборную страны, играя в одной тройке с Уэйном Гретцки. На перспективу видится, что «Динамо» не будет базовым клубом для сборной», — рассказал Савилов в эфире «Столичного телевидения».