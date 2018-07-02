Джо Торнтон подписал новый однолетний контракт с «Сан-Хосе» на $ 5 млн

39-летний нападающий Джо Торнтон заключил новое однолетнее соглашение с «Сан-Хосе Шаркс», сообщает официальный сайт НХЛ. Зарплата Джо составит $ 5 млн, а в контракт включён пункт о запрете на обмен.

Торнтон выступает за команду с 2005 года. Помимо «Сан-Хосе», в НХЛ он играл только за одну команду — «Бостон Брюинз» (с 1997 года).



«Джо за эти годы стал одним из главных лиц клуба. Он великолепный плеймейкер, и своими достижениями он заслужил места в хоккейной элите. Он помог команде выйти на новый уровень. Никто не любит хоккей больше, чем Джо Торнтон. Джо является лидером и на льду, и вне его. Мы очень рады, что он остаётся в клубе», — сказал главный тренер команды Дуглас Уилсон.