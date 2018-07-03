«Оттава» разрешила другим клубам вести переговоры с Карлссоном

Руководство команды «Оттава Сенаторз» разрешило другим клубам вести переговоры со своим защитником Эриком Карлссоном, у которого заканчивается контракт после окончания сезона-2018/19. Об этом в своём «твиттере» сообщает обозреватель New York Post Лари Брукс.

Запись также доступна в социальной сети «Твиттер».

Шведский двукратный обладатель «Норрис Трофи» был фигурантом многочисленных слухов об обмене, но до сих пор остаётся в стане «Оттавы», так как менеджмент канадской команды не смог подобрать подходящий вариант сделки.



На днях стало известно, что «сенаторы» сделали Карлссону предложение о новом соглашении. Финансовые подробности не раскрываются, но предположительно защитник ориентируется на контракт Дрю Даути с «Лос-Анджелесом» (8 лет, $ 88 млн).