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«Оттава» разрешила другим клубам вести переговоры с Карлссоном

«Оттава» разрешила другим клубам вести переговоры с Карлссоном
Хоккей / НХЛ

Руководство команды «Оттава Сенаторз» разрешило другим клубам вести переговоры со своим защитником Эриком Карлссоном, у которого заканчивается контракт после окончания сезона-2018/19. Об этом в своём «твиттере» сообщает обозреватель New York Post Лари Брукс.

Запись также доступна в социальной сети «Твиттер».

Шведский двукратный обладатель «Норрис Трофи» был фигурантом многочисленных слухов об обмене, но до сих пор остаётся в стане «Оттавы», так как менеджмент канадской команды не смог подобрать подходящий вариант сделки.

На днях стало известно, что «сенаторы» сделали Карлссону предложение о новом соглашении. Финансовые подробности не раскрываются, но предположительно защитник ориентируется на контракт Дрю Даути с «Лос-Анджелесом» (8 лет, $ 88 млн).

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Можно вкладывать в команду. Можно стараться извлекать прибыль. А можно делать всё, чтобы команды не стало.
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