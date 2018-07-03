Фридман: не удивлюсь, если «Тампа» нацелилась на Карлссона

Известный телеведущий канадского канала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал информацию о том, что защитнику «Оттавы Сенаторз» Эрику Карлссону разрешено вести переговоры с потенциальными покупателями.



«Мне кажется, что генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман не сдался. Не удивлюсь, если он работает над обменом Карлссона или Колтона Парэйко. Не удивлюсь, если он скажет: «Это будет моя компенсация за то, что Таварес ушёл в «Торонто». Кроме этого, недавно один генеральный менеджер сказал мне, что «Айлендерс» в отместку наверняка захочет сделать предложение кому-то из ограниченно свободных агентов «Мэйпл Лифс», — отметил Фридман.

«Даллас» русеет, а «Торонто» сорвал куш. Главные сделки 1 июля в НХЛ Радулов собирает русскую банду.