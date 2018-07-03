Двукратный обладатель Кубка Стэнли Кюнхакль стал игроком «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» на своём официальном сайте объявил о заключении однолетнего контракта с нападающим Томом Кюнхаклем.

26-летний Кюнхакль последние пять сезонов провёл в системе «Питтсбург Пингвинз». В минувшем сезоне немецкий хоккеист принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, где отметился 8 (2+6) баллами. В плей-офф он не набрал ни одного очка в 12 играх.

В 2016 и 2017 годах форвард стал обладателем Кубка Стэнли. 27 июня стало известно, что генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд не будет делать игроку квалификационного предложения.

Кюнхакль был задрафтован «Питтсбургом» в 2010 году в четвёртом раунде под общим 110-м номером.