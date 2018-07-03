Нигматулин: «Барыс» не резиновый, Казахстану нужен второй клуб в КХЛ

Директор «Сарыарки» Аргын Нигматулин заявил, что Казахстану нужен второй клуб в КХЛ для усиления конкуренции в национальной команде.

«Нельзя не отметить тот факт, что последние пару лет во внутреннем чемпионате нашей молодёжи стали давать реальное игровое время. Эти изменения мы планомерно вносили в регламент ОЧРК. То есть если раньше игроки присутствовали в заявке, но сидели весь матч на лавке, то теперь тренеры должны давать им получать реальную игровую практику. И прогресс налицо — нашей молодёжи начали доверять в казахстанском чемпионате.

Но давайте будем честными: им нужно расти дальше. А расти куда? У нас есть два клуба ВХЛ — «Сарыарка» и «Торпедо», есть клуб КХЛ «Барыс», который тоже не резиновый и взять всех желающих не может. И для усиления конкуренции сборной уже давно напрашивается второй клуб КХЛ. Я уже неоднократно говорил, что в Алматы построена шикарная инфраструктура для Универсиады, которая может стать базой для второго клуба одной из сильнейших лиг в мире. И вот в таком случае мы сможем растить игроков через Астану и Алматы. Ведь сильная сборная — это минимум игроки из ВХЛ и КХЛ. И лучшие из чемпионата Казахстана должны стремиться попадать сюда. Тогда будет и конкурентоспособная сборная, увеличится поток хороших игроков, вырастет конкуренция. Отсюда появится и более высокий результат», — цитирует Нигматуллина Shaiba.kz.