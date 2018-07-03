Лучший бомбардир-легионер в истории КХЛ Брэндон Боченски вернулся в «Барыс»

Астанинский «Барыс» заключил однолетний контракт с нападающим Брэндоном Боченски, который год назад объявил о завершении карьеры, информирует официальный сайт КХЛ.

36-летний Боченски защищал цвета «Барыса» с 2010 по 2017 год. За семь сезонов в КХЛ он провёл 399 матчей, в которых набрал 397 (160+237) очков при показателе полезности «+86». Кроме того Брэндон сыграл 15 матчей на чемпионатах мира в составе сборной Казахстана и записал в свой актив 12 (5+7) очков.

Ранее сообщалось, что хоккеист, завершивший карьеру из-за проблем со здоровьем, будет играть в предстоящем сезоне КХЛ, если сумеет набрать необходимую форму.