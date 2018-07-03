Александр Овечкин 7 июля привезёт Кубок Стэнли на базу московского «Динамо»

7 июля воспитанник СДЮШОР «Динамо», советник генерального директора хоккейного клуба «Динамо», капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привезёт главный трофей Национальной хоккейной лиги Кубок Стэнли на родную базу в Новогорск, информирует официальный сайт московского клуба.

Официальная часть мероприятия стартует в 17:00, в ней примут участие руководство и ветераны клуба, первые тренеры Александра, воспитанники СДЮШОР «Динамо» и болельщики московского клуба.

Ранее стало известно, что 7 июля в Москве пройдёт фотосессия на Воробьёвых горах в фан-зоне болельщиков чемпионата мира по футболу.