«Автомобилист» обменял Мингалеева в «Нефтяник» на денежную компенсацию

Нападающий Денис Мингалеев продолжит карьеру в альметьевском «Нефтянике», выступающем в ВХЛ. Екатеринбургский «Автомобилист» заключил с ним двусторонний (КХЛ/ВХЛ) контракт сроком на два года и обменял его в «Нефтяник» на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт «Автомобилиста».



23-летний форвард дебютировал в КХЛ в 2013 году. В общей сложности он провёл 41 матч за «Автомобилист» в КХЛ. В сезоне-2015/16 он стал лучшим бомбардиром ВХЛ в составе «Тороса». Основную часть прошлого сезона Мингалеев выступал за «Горняк», набрав 21 (13+8) очко в 35 матчах.