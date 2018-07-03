Курали заключил новый контракт с «Бостоном» на три года

25-летний американский нападающий «Бостон Брюинз» Шон Курали заключил новый контракт с клубом. Новое соглашение Курали с «Бостоном» действует до конца сезона-2020/21. Он будет зарабатывать $ 1,275 млн каждый год.



Курали выступает за «Бостон» с сезона-2016/17, после окончания университета Майами. Большую часть дебютного сезона Шон провёл в АХЛ. В прошлом сезоне он набрал 14 очков в 75 матчах (6 голов и 8 передач).



Также «Бостон» подписал однолетний контракт с возможностью продления с Антоном Блидом. Зарплата 23-летнего шведского крайнего нападающего составит $ 650 тыс. Блид принадлежит «Бостону» с 2016 года, но за основную команду почти не выступал.