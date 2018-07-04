В «Сент-Луисе» назвали срок возвращения в строй Владимира Тарасенко после травмы

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг сообщил, что реабилитация российского нападающего команды Владимира Тарасенко после травмы плеча проходит по плану.

По словам Армстронга, российский форвард к сентябрю полностью восстановится от операции на левом плече, которая была проведена ему 11 апреля. К началу тренировочного лагеря Тарасенко будет разрешено заниматься без ограничений и вступать в физический контакт.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 26-летний форвард забросил 33 шайбы и отдал 33 результативные передачи в 80 матчах при показателе полезности «+15» и 17 минутах штрафного времени.