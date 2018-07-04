С. Терещенко: главный секрет успеха «Салавата» — сплочённая команда

Новобранец «Салавата Юлаева» защитник Сергей Терещенко рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона КХЛ.



«Тренироваться начал ещё в Магнитогорске. Хотел приехать в Уфу пораньше, чтобы успеть немного освоиться, посмотреть город и продолжить тренировки еще до начала лагеря. Тем более переезд всегда отнимает немало времени и сил.



Отдых прошёл хорошо. Удалось посетить Европу и Бали. Но в отпуске начинаешь уже немного скучать по льду и нагрузкам. Когда несколько недель не занимаешься, становится как-то не по себе.



Самый главный секрет успеха – сплочённая команда, где все верят друг в друга. Особенно в матчах на вылет. Ты должен выполнять свою работу! Даже если ты не набираешь очков, а команда выигрывает, в этом есть и твоя заслуга.



Выигрывать Кубок Гагарина я стремлюсь каждый сезон, иначе для чего стараться весь год. Ты отдаёшь на льду силы, кровь и пот. Всё ради победы, всё ради главной цели – чемпионства», — приводит слова Терещенко официальный сайт «Салавата Юлаева».

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