На форварда Вильяма Карлссона претендуют три клуба НХЛ

Как минимум три клуба НХЛ заинтересованы в подписании контракта со шведским нападающим Вильямом Карлссоном, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Крис Стивенсон.

Претендентами на 25-летнего форварда являются «Вегас Голден Найтс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз».

Напомним, с 1 июля Вильям является ограниченно свободным агентом, приоритет на переговоры с хоккеистом имеет «Вегас», в котором игрок провёл минувший сезон.

Карлссон в минувшем регулярном сезоне стал лучшим бомбардиром «Голден Найтс», набрав 78 (43+35) очков в 82 матчах регулярного сезона. В 20 матчах плей-офф он забросил 7 шайб и сделал 8 голевых передач.