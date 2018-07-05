«Коламбус» счёл цену за Карлссона слишком высокой, Панарин неинтересен «Оттаве»

«Коламбус Блю Джекетс» интересовался возможностью обмена защитника «Оттавы Сенаторз» Эрика Карлссона, информирует журналист The Athletic Аарон Порцлайн.

«Блю Джекетс» связывались с «Оттавой», но сочли запросы канадского клуба слишком высокими. Отметим, что российский форвард Артемий Панарин, который мог бы рассматриваться в качестве возможной компенсации, «Сенаторз» не интересен, так как срок его контракта также истекает следующим летом.

При этом у «Коламбуса» в настоящее время есть возможность вместить крупный контракт в свою платёжную ведомость – у команды ещё $ 14 млн под потолком зарплат.

Ранее стало известно, что в борьбе за шведского защитника остались три команды.

Напомним, следующий сезон – последний по текущему контракту Карлссона с зарплатой $ 6,5 млн в год. Начиная с 1 июля этого года он может подписать новый контракт – с «Оттавой» или тем клубом, куда будет обменян.

После окончания сезона-2017/18 разразился скандал между женой Карлссона и невестой нападающего «сенаторов» Майка Хоффмана. В результате Хоффман был обменян в «Сан-Хосе Шаркс».

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