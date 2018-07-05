Состав дивизионов КХЛ сезона-2018/19

Континентальная хоккейная лига презентовала календарь на сезон-2018/19, который станет 11-м в истории лиги. В соревновании примут участие 25 команд.

Дивизион Боброва: «Динамо» (Москва), «Динамо» (Рига), «Йокерит», «Северсталь», СКА, «Спартак».

Дивизион Тарасова: «Витязь», «Динамо» (Минск), «Локомотив», «Слован», «Сочи», ЦСКА.

Дивизион Харламова: «Автомобилист», «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик», «Торпедо», «Трактор».

Дивизион Чернышёва: «Авангард», «Адмирал», «Амур», «Барыс», «Куньлунь Ред Стар», «Салават Юлаев», «Сибирь».

Нижегородское «Торпедо» сыграет в Восточной конференции. Братиславский «Слован» и минское «Динамо» переведены в дивизион Тарасова, а московское «Динамо» и «Северсталь» перемещены в дивизион Боброва.