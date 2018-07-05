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«Салават» расторг контракт с Игорем Макаровым

«Салават» расторг контракт с Игорем Макаровым
Хоккей / КХЛ

ХК «Салават Юлаев» сообщил о прекращении сотрудничества с нападающим Игорем Макаровым. Контракт форварда расторгнут по обоюдному согласию.

«Благодарим хоккеиста за профессионализм, самоотверженную игру в прошедшем сезоне и желаем успехов в дальнейшей карьере», – сообщает клуб в своём «твиттере».

В минувшем сезоне КХЛ на счету 30-летнего Макарова 62 матча за уфимский клуб, в которых он набрал 15 (7+8) очков. До перехода в «Салават Юлаев» Макаров два сезона выступал за московский ЦСКА. Сезон-2010/11 провёл в АХЛ, выступая за «Рокфорд АйсХогс».

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