«Салават» расторг контракт с Игорем Макаровым

ХК «Салават Юлаев» сообщил о прекращении сотрудничества с нападающим Игорем Макаровым. Контракт форварда расторгнут по обоюдному согласию.



«Благодарим хоккеиста за профессионализм, самоотверженную игру в прошедшем сезоне и желаем успехов в дальнейшей карьере», – сообщает клуб в своём «твиттере».



В минувшем сезоне КХЛ на счету 30-летнего Макарова 62 матча за уфимский клуб, в которых он набрал 15 (7+8) очков. До перехода в «Салават Юлаев» Макаров два сезона выступал за московский ЦСКА. Сезон-2010/11 провёл в АХЛ, выступая за «Рокфорд АйсХогс».