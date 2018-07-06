Защитник «Ак Барса» Тимур Фаткуллин перешёл в «Нефтехимик»

В ХК «Нефтехимик» по договору в обмен за денежную компенсацию из казанского «Ак Барса» перешёл защитник Тимур Фаткуллин, информирует официальный сайт нижнекамского клуба.

Воспитанник челябинского хоккея прошлым летом был приобретён казанской командой у новокузнецкого «Металлурга», однако перед стартом сезона его обменяли в нижегородское «Торпедо», в составе которого он провёл 24 матча и забросил одну шайбу.

Затем 20-летний хоккеист перешёл обратно в казанский «Ак Барс» и сыграл пять игр в составе будущего чемпиона. Всего в КХЛ Фаткуллин принял участие в 70 встречах и набрал 11 (6+5) очков.