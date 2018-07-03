Шиксатдаров: по ходу прошлого сезона многие начали бояться «Нефтехимик»

Нападающий ХК «Нефтехимик» Ильдар Шиксатдаров оценил командные и личные результаты в сезоне-2017/18.



«В прошлом сезоне мы обыгрывали многих, в том числе и грандов лиги. Не потому, что они так себе отнеслись к нам. В тех матчах мы были просто сильнее. И уже по ходу чемпионата с нами стали считаться, где-то и бояться. Знаю, что наши соперники по дивизиону очень серьёзно укрепились. Потому нам и предстоит тяжёлый сезон. А чтобы успешно выступить, надо эффективно поработать сейчас.



Что касается лично меня, то моё дело — играть, а оценивать — тренерского штаба нашей команды. Спасибо Андрею Викторовичу Назарову, благодаря доверию которого я впервые в своей карьере провёл полноценный сезон в КХЛ. Спасибо партнёрам по звену Богдану Якимову, Павлу Здунову, которые мне очень помогали. Я отдаю себе отчёт в том, что ни в коем случае нельзя расслабляться. Необходимо прибавлять и прибавлять, расти дальше. Поэтому с нетерпением жду «предсезонку», работу под руководством тренерского штаба», – цитирует Шиксатдарова официальный сайт ХК «Нефтехимик».

23-летний Шиксатдаров в минувшем сезоне провёл 48 матчей за клуб из Нижнекамска, в которых набрал 15 (6+9) очков.