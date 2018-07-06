«Торонто» подписал однолетний контракт с нападающим Тайлером Эннисом

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» объявил о подписании однолетнего соглашения с 28-летним нападающим Тайлером Эннисом, находившемся в статусе неограниченно свободного агента. По нему хоккеист заработает $ 650 тыс., информирует пресс-служба «листьев».

Напомним, ранее «Миннесота Уайлд» объявила, что выкупила последний год контракта Энниса, который в минувшем сезоне в 74 матчах набрал 22 (8+14) результативных балла при показателе полезности «-1» и 12 минутах штрафа.

Ранее Эннис отыграл восемь сезонов за «Баффало Сэйбрз».