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«Торонто» подписал однолетний контракт с нападающим Тайлером Эннисом

«Торонто» подписал однолетний контракт с нападающим Тайлером Эннисом
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» объявил о подписании однолетнего соглашения с 28-летним нападающим Тайлером Эннисом, находившемся в статусе неограниченно свободного агента. По нему хоккеист заработает $ 650 тыс., информирует пресс-служба «листьев».

Напомним, ранее «Миннесота Уайлд» объявила, что выкупила последний год контракта Энниса, который в минувшем сезоне в 74 матчах набрал 22 (8+14) результативных балла при показателе полезности «-1» и 12 минутах штрафа.

Ранее Эннис отыграл восемь сезонов за «Баффало Сэйбрз».

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