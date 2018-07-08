Бывший форвард московского «Динамо» и «Югры» Илья Шипов продолжит карьеру в ВХЛ

Клуб ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Ильёй Шиповым. Соглашение рассчитано на один сезон.



Шипов дебютировал в КХЛ в 2015 году в составе московского «Динамо», а по окончании сезона-2016/17 перешёл в «Сибирь», откуда был обменян в ханты-мансийскую «Югру», а затем в «Салават Юлаев». Сезон-2017/18 Шипов завершал в составе нефтекамского «Тороса» в ВХЛ. Всего в прошлом сезоне Илья провёл 24 матча в КХЛ, набрав 5 (1+4) очков, и 22 в ВХЛ, записав в свой актив 9 (3+6) баллов.

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